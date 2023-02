Lirik dan Terjemahan Lagu End of The Road - Boyz II Men: Although We've Come To The End of The Road

Aksi panggung grup musik R&B asal Amerika Serikat Boyz II Men yang beranggotakan Nathan Morris, Shawn Stockman, dan Wanya Morris saat tampil pada konser The 90s Soul Ace di The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan, Kamis (8/12/2016) malam. Berikut lirik dan terjemahan lagu End Of The Road dari Boyz II Men.

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu End of The Road dalam artikel ini.

End of The Road merupakan lagu yang dipopulerkan oleh Boyz II Men.

Lagu End of The Road dirilis pada tahun 2009 di kanal YouTube Boyz II Men

Lirik dan Terjemahan Lagu End of The Road – Boyz II Men

Girl you know we belong together

Sayang kamu tahu kita tertakdir untuk bersama

I don't have no time for you to be playing with my heart like this

Aku tidak punya waktu bagimu untuk permainkan hatiku seperti ini

You'll be mine forever baby

Kamu akan jadi milikku selamanya sayang

You just wait

Kamu hanya menunggu

We belong together

Kita tertakdir untuk bersama

And you know that I am right

Dan kamu tahu kalau aku benar

Why do you play with my heart?

Mengapa kamu mempermainkan hatiku?

Why do you play with my mind?

Mengapa kamu mempermainkan pikiranku?

Said we'd be forever

Berkata kalau kita akan bersama selamanya

Said it'd never die

Berkata kalau cinta kita tidak akan pernah mati