TRIBUNNEWS.COM - Berikut adalah 40 film di Netflix yang cocok ditonton pada Hari Valentine 2023.

Beberapa judul film yang tayang di Netflix ini dapat ditonton bersama di Hari Velentine 2023 atau Hari Kasih Sayang.

Hari Valentine diperingati setiap tanggal 14 Februari, yang tahun ini jatuh pada hari Selasa (14/2/2023).

Momen Hari Valentine biasanya dirayakan dengan menghabiskan waktu dengan orang terkasih.

Salah satu caranya dengan menonton bersama film romantis yang tayang di Netflix.

Netflix merupakan layanan streaming yang menawarkan beragam acara TV, Film, Anime, Dokumenter, dan lainnya.

Film atau serial yang ada di Netflix dapat disaksikan dengan cara berlangganan atau masuk ke akun aplikasi dan web Netflix.

Simak daftar 40 film di Netflix yang cocok ditonton pada Hari Valentine 2023, mengutip dari sortiraparis.com, berikut ini.

40 Film di Netflix yang cocok Ditonton pada Hari Valentine 2023

1. Someone good

2. Love to the power of a thousand

3. You Get Me

4. The more the merrier

5. Fck love, always