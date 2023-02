Lirik Lagu dan Terjemahan One and Only - Adele: I Grow Fonder Every Day

Lirik lagu dan terjemahan One and Only yang dinyanyikan oleh Adele.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan One and Only yang dinyanyikan oleh penyanyi asal Inggris, Adele.

Lagu One and Only dirilis pada tahun 2011dan telah ditonton sebanyak 19 juta kali di YouTube.

Lagu One and Only memiliki genre musik pop dan berdurasi 5 menit 48 detik.

Simak lirik lagu dan terjemahan One and Only yang dipopulerkan oleh Adele dalam artikel berikut:

Anda telah berada di pikiran saya

You've been on my mind

Saya semakin dekat setiap hari

I grow fonder every day

Kehilangan diriku pada waktunya

Lose my self in time

Hanya memikirkan wajahmu

Just thinking of your face

Hanya Tuhan yang tahu mengapa itu membawaku

God only knows why it's taken me

Begitu lama untuk membiarkan keraguan saya pergi

So long to let my doubts go

Kamu adalah satu-satunya yang aku inginkan

You're the only one that I want

Aku tidak tahu kenapa aku takut

I don't know why I'm scared

Saya pernah ke sini sebelumnya

I've been here before

Setiap perasaan, setiap kata

Every feeling, every word