Lirik Lagu dan Terjemahan Turning Tables - Adele: God Only Knows What Were Fighting for

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Turning Tables yang dipopulerkan oleh penyanyi asal Inggris, Adele.

Lagu Turning Tables dirilis pada tahun 2011 dan telah ditonton sebanyak 20 juta kali di YouTube.

Lagu Turning Tables memiliki genre musik pop dan berdurasi 4 menit 10 detik.

Simak lirik lagu dan terjemahan Turning Tables yang dinyanyikan oleh Adele dalam artikel berikut:

Cukup dekat untuk memulai perang

Close enough to start a war

Semua yang saya miliki ada di lantai

All that I have is on the floor

Hanya Tuhan yang tahu apa yang kita perjuangkan

God only knows what we're fighting for

Semua yang saya katakan, Anda selalu mengatakan lebih

All that I say, you always say more

Saya tidak bisa mengikuti meja putar Anda

I can't keep up with your turning tables

Di bawah ibu jarimu aku tidak bisa bernapas

Under your thumb I can't breathe

Jadi, saya tidak akan membiarkan Anda cukup dekat untuk menyakiti saya

So, I won't let you close enough to hurt me

Tidak, saya tidak akan menyelamatkan Anda hanya untuk meninggalkan saya

No, I won't rescue you to just desert me

Saya tidak bisa memberi Anda apa yang Anda pikir Anda berikan kepada saya

I can't give you what you think you gave me

Sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal pada meja balik

It's time to say goodbye to turning tables