Lirik Lagu dan Terjemahan Strangers by Nature - Adele: Will I Ever Get There

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Strangers by Nature yang dipopulerkan oleh Adele.

Lagu Strangers by Nature dirilis pada tahun 2021 dan telah ditonton sebanyak 6,6 juta kali di YouTube.

Lagu Strangers by Nature memiliki genre musik pop dan berduarasi 3 menit 2 detik.

Baca juga: Lirik Lagu dan Terjemahan Turning Tables - Adele: God Only Knows What Were Fighting for

Simak lirik lagu dan terjemahan Strangers by Nature yang dinyanyikan oleh Adele dalam artikel berikut:

I'll be taking flowers to the cemetery of my heart

Aku akan membawa bunga ke kuburan hatiku

For all of my lovers in the present and in the dark

Untuk semua kekasihku di masa sekarang dan dalam kegelapan

Every anniversary, I'll pay respects and say I'm sorry

Setiap ulang tahun, saya akan memberikan penghormatan dan mengatakan saya minta maaf

For they never stood a chance as if they could

Karena mereka tidak pernah memiliki kesempatan seolah-olah mereka bisa

When no one knows what it's like to be us

Ketika tidak ada yang tahu bagaimana rasanya menjadi kita

I've never seen the sky this color before

Aku belum pernah melihat langit sewarna ini sebelumnya

It's like I'm noticing everythin' a little bit more

Sepertinya saya memperhatikan semuanya sedikit lebih banyak

Now that all the dust has settled

Sekarang semua debu telah mengendap

I rebut all my rebuttals

Saya membantah semua sanggahan saya

No one knows what it's like to be us

Tidak ada yang tahu bagaimana rasanya menjadi kita