Megan Fox Hapus Akun Instagram setelah Digosipkan Putus dengan Machine Gun Kelly

TRIBUNNEWS.COM - Megan Fox menghapus akun Instagram-nya sejak Minggu (12/2/2023).

Kabar ini muncul setelah Megan Fox dan tunangannya, Machine Gun Kelly, digosipkan putus hubungan.

Sebelum itu, Megan Fox menghapus setiap foto Machine Gun Kelly dari Instagram-nya dan unfollow akun Instagram Kelly.

Setelah penghapusan, akun Instagram Megan Fox hanya mengikuti Eminem, Harry Styles, dan Timothée Chalamet.

Sebelumnya pada hari itu, Megan Fox juga membagikan beberapa foto samar, dikutip dari Vanity Fair.

Termasuk fotonya yang berdiri di depan cermin dan video dirinya membakar setumpuk surat di sebuah drum logam.

Megan Fox menulis caption dengan lirik lagu "Pray You Catch Me" milik Beyoncé dari album Lemonade (2016) tentang perselingkuhan.

"You can taste the dishonesty/ it's all over your breath (Kamu bisa merasakan ketidakjujuran/ semuanya ada di dalam nafasmu)," tulis Megan Fox.

Megan Fox dan Machine Gun Kelly pertama kali mulai berkencan pada tahun 2020 setelah bertemu di lokasi syuting Midnight in the Switchgrass.

Sebelumnya, Megan Fox telah bercerai dari suaminya, Brian Austin Green, selama hampir satu dekade.

Megan Fox dan Machine Gun Key (Instagram/machinegunkelly)

Machine Gun Kelly melamar Megan Fox pada Januari 2022 dengan cincin yang dia desain sedemikian rupa sehingga jika Megan mencoba melepasnya, itu akan menyakitkan.

Megan Fox mengumumkan pertunangan mereka melalui Instagram-nya.

“Pada Juli 2020 kami duduk di bawah pohon beringin ini. Kami meminta sihir. Kami tidak menyadari rasa sakit yang akan kami hadapi bersama dalam waktu yang begitu singkat dan hingar bingar. Tidak menyadari pekerjaan dan pengorbanan yang dibutuhkan oleh hubungan itu dari kita tetapi dimabukkan oleh cinta. Dan karmanya,” tulisnya.

“Entah bagaimana satu setengah tahun kemudian, setelah berjalan melewati neraka bersama, dan tertawa lebih dari yang pernah saya bayangkan, dia meminta saya untuk menikah dengannya. Dan sama seperti di setiap kehidupan sebelum ini, dan seperti di setiap kehidupan yang akan mengikutinya, saya berkata ya… dan kemudian kami saling meminum darah," lanjutnya.

Megan Fox dan Machine Gun Key mengunggah foto berkostum Halloween dengan tema Kristen pada 31 Oktober 2022. (Instagram @meganfox)

