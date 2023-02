Anggi Marito, Penyanyi Jebolan Indonesian Idol Dilamar Sang Kekasih, Ini Kumpulan Potret Bahagianya

TRIBUNNEWS.COM - Penyanyi jebolan Indonesian Idol, Anggi Marito memberikan kabar bahagia di media sosialnya.

Anggi Marito mengunggah momen romantis ketika ia dilamar sang kekasih, Kenji Ganessha.

Anggi dan sang kekasih kompak memamerkan kabar bahagia ini di sosial media mereka.

Mengutip dari Instagram @anggimarito, ia tampak mengunggah video romantis ketika sang kekasih memberikan cincin untuk melamarnya.

Video tersebut ia unggah pada Rabu, 15 Februari 2023, tepat setelah momen hari Valentine.

Berdasarkan informasi dari Instagram kekasihnya @kenjiganessha, Anggi dilamar saat sedang berada di kafe daerah Denpasar, Bali.

Kenji Ganessha (kiri) dan Anggi Marito (kanan) - Inilah profil Anggi Marito, penyanyi jebolan Indonesian Idol yang dilamar sang kekasih, Kenji Ganessha. (Instagram @anggimarito)

Diketahui Anggi Marito dan sang kekasih sudah berpacaran cukup lama.

Pada Instagram stories-nya, tampak Anggi merepost ucapan yang diberikan sang sahabat untuk Anggi, karena sang ia telah dilamar oleh sang kekasih.

Pada video postingan terakhirnya tersebut, ia juga menuliskan ungkapan bahagianya di kolom caption "traveling from Ms. To Mrs, Tuhan yang tuntun, Dalam nama Yesus".

Sementara pada Instagram Kenji, kekasih Anggi Marito ini menuliskan caption "She said YES"

Kolom komentar di Instagram Anggi juga tampak dipenuhi dengan ucapan selamat, satu diantara Lyodra, yang juga merupakan teman Anggi di ajang pencarian bakat Indonesian Idol.

"Aaaaaaaa congrats sis" tulis Lyodra pada kolom komentar Instagram @anggimarito.

Kumpulan Potret Bahagia saat Anggi Marito Dilamar Kekasih

1. Kekasih Anggi tampak tersipu malu sambil menyodorkan kotak cincin pada Anggi