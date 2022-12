Chord Gitar Lagu Tak Segampang Itu - Anggi Marito, Kunci dari C

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar lagu berjudul Tak Segampang Itu dalam artikel berikut ini.

Lagu Tak Segampang Itu dinyanyikan oleh penyanyi Anggi Marito.

Dirilis pada 2 Desember 2022, video klip Tak Segampang Itu tayang di YouTube Anggi Marito.

Hingga Selasa (5/12/2022), klip tersebut telah ditonton lebih dari 1,6 juta kali dan trending di YouTube.

Chord Gitar Tak Segampang Itu - Anggi Marito:

Intro : C G/B Am G F..G..

C

waktu demi waktu..

Am F

hari demi hari..

Dm G

sadar ku t'lah sendiri..

C

kau t'lah pergi jauh..

Am F

tinggalkan diriku..

Dm A Dm

ternyata ku rindu..

Em

senyuman yang s'lalu membungkus hati

F Am C -A

yang terluka di depan mereka

Dm Em Am

Tuhan masih pantaskah ku 'tuk bersamanya

Bb Am G

karna hati ini inginkannya..

Reff:

C

tak segampang itu

Em -E Am

ku mencari penggantimu..

A Dm Em

tak segampang itu ku menemukan..

F G C

sosok seperti dirimu cinta..

Em -E

kau tahu betapa besar

Am G Em F

cinta kutanamkan padamu..

Em Dm G C E

mengapa kau memilih untuk berpisah..

F Fm

howoo.. terlalu besar ku

Em C

taruh harapan pada dirimu..

F Fm Am -G A

itu alasanku.. lama tanpa dirimu..

Dm

wooo.. mereka yang bilang..

Em E Am -A

ku akan dapat lebih darimu..

Dm G

tak mungkin semua itu tak mudah..

(C)

hoooooo..

Reff:

C Em -E Am

(ku mencari penggantimu..)

A Dm Em

tak segampang itu ku menemukan..

F G G#

sosok seperti dirimu.. huwoo..

(overtune)

C# Fm F

cinta.. kau tahu betapa besar

A#m G# Fm F#

cinta yang kutanamkan padamu..

Fm D#m G#

mengapa kau memilih untuk

C# Fm F A#m

berpisah.. (ku mencari penggantimu)

A# D#m Fm F# G#

hooowo.. sosok seperti dirimu..

C# Fm F

cinta.. kau tahu betapa besar

A#m G# Fm F#

cinta yang kutanamkan padamu..

Fm D#m G#

mengapa kau memilih untuk

A#m-G#/c-A#/D

berpisah..

D#m G#

kau memilih untuk ber..pisah..

Outro : C# G#/C A#m G# C#..

