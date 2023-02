Lirik dan Terjemahan Lagu When I Get There - P!NK: Do You Think of Me?

Berikut adalah lirik lagu "When I Get There" dari P!NK yang baru saja dirilis pada 17 Februari 2023.

TRIBUNNEWS.COM - P!NK telah merilis album barunya berjudul TrustFall pada 17 Februari 2023.

Salah satu lagunya adalah When I Get There.

Video liriknya lagu tersebut juga dirilis melalui akun YouTube P!NK.

Berikut adalah lirik lagu "When I Get There" dari P!NK.

When I Get There - P!NK

I think of you when I think about forever

(Aku memikirkanmu ketika aku memikirkan selamanya)

I hear a joke and I know you would have told it better

(Saya mendengar lelucon dan saya tahu Anda akan menceritakannya dengan lebih baik)

Baca juga: Lirik Lagu dan Terjemahan Sweetest Devotion - Adele: That Finally Feels Like Home

I think of you out of the blue

(Tiba-tiba aku memikirkanmu)

When I'm watching a movie that you'd hate

(Ketika saya menonton film yang Anda benci)

And you'd say it

(Dan Anda akan mengatakannya)

You were never one to hesitate

(Anda tidak pernah ragu)

You were always first in line

(Anda selalu berada di urutan pertama)

So why would it be different for heaven

(Jadi mengapa itu berbeda untuk surga)

But I got a couple questions

(Tapi saya punya beberapa pertanyaan)