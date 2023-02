Lirik Lagu dan Terjemahan Hiding My Heart - Adele: I Met Someone by Accident

TRIBUNNEWS.COM - Berikuti lirik lagu dan terjemahan Hiding My Heart yang dipopulerkan oleh Adele.

Lagu Hiding My Heart dirilis pada tahun 2011.

Lagu Hiding My Heart memiliki genre musik pop dan berdurasi 3 menit 30 detik.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Bukan Kamu Tapi Kamu - Firman Siagian: Katakan Saja Aku Tak Mengapa

Simak lirik lagu dan terjemahan Hiding My Heart yang dinyanyikan oleh Adele dalam artikel berikut:

This is how the story when

Ini adalah cerita ketika

I met someone by accident

Aku bertemu dengan seseorang tanpa disengaja

Who blew me away

Yang membuat aku melayang

Blew me away

Yang membuat aku melayang

And It was in the darkest of my days

Dan saat itu adalah hari-hariku yang suram

When you took my sorrow and you took my pain

Disaat kau menghilangkan dukaku dan rasa sakitku

And buried them away, buried them away

Dan menguburkan segalanya, menguburkan segalanya

I wish I could lay down beside you

Aku berharap aku bisa berbaring disampingmu

When the day is done

Ketika harinya telah berakhir

And wake up to your face against the morning sun

Dan terbangun di depan wajahmu di pagi hari