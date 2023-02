Lirik dan Terjemahan Lagu People - Libianca: I've Been Drinking More Alcohol

Berikut lirik lagu dan terjemahan lagu People (Check on Me) yang dipopulerkan oleh Libianca: I've been drinking more alcohol for the past 5 days.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan lagu People (Check on Me).

Lagu ini dipopulerkan oleh Libianca.

Lirik dan terjemahan lagu People (Check on Me) - Libianca:

Ohhh

I've been drinking more alcohol for the past 5 days

Saya telah minum lebih banyak alkohol selama 5 hari terakhir

Did you check on me?

Apakah Anda memeriksa saya?

Now did you look for me?

Sekarang apakah Anda mencari saya?

I walked in the room

Aku berjalan di kamar

Eyes are red

Mata berwarna merah

And I don't smoke banga

Dan saya tidak merokok banga

Did you check on me?

Apakah Anda memeriksa saya?

Now did you notice me?

Sekarang apakah Anda memperhatikan saya?

Nobody will know the paranoia

Tidak ada yang akan tahu paranoia

Cuz I put a smile on my face

Karena aku memasang senyum di wajahku

A facade you can never face

Fasad yang tidak pernah bisa Anda hadapi