Lirik dan Terjemahan Lagu You and I - Diego Gonzalez: And I, I Cannot Lose You Again

Musik Video You and I - Diego Gonzalez - Berikut lirik dan terjemahan lagu You and I yang dinyanyikan oleh Diego Gonzalez.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu You and I yang dinyanyikan oleh Diego Gonzalez.

Lagu You and Me telah dirilis Diego Gonzalez pada 28 November 2022 di kanal YouTube-nya.

Belakangan ini, lagu You and I viral di TikTok.

Beberapa pengguna TikTok menggunakan lagu ini untuk membuat konten.

Berikut Lirik Lagu You and I yang Dinyanyikan oleh Diego Gonzalez:

And I'll never leave you

And you are the one that was there for me

And I

I cannot lose you again

There's something so special about you

And I can't shake this great feeling

I don't wanna lose

I don't wanna leave

Tell me everything we could be

I just want somebody that'll love me

Baby tell me everything we can see

I just been here standing then

I fell in love with you

You're meant for me oh

Baby now

I love you

You make me feel so amazing

(Yes you do)

And if its not you (If it's not you)

I'd rather be alone instead

I just wanna know a little more

Am I someone that you can adore?