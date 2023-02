Chord Gitar dan Lirik Lagu Keroncong Kemayoran - Benyamin Sueb

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Keroncong Kemayoran.

Lagu Keroncong Kemayoran berasal dari Betawi.

Tidak diketahui pasti siapa pencipta pertama lagu Keroncong Kemayoran.

Keroncong Kemayoran dipopulerkan oleh seniman Betawi, Benyamin Sueb.

Chord Gitar dan Lirik Keroncong Kemayoran - Benyamin Sueb:

[Intro]

C Bb F C F

[Chorus]

F

La la la la la la la laa

C

Paling enak si mangga udang

G C

Jiwa manis indung disayang

C7 F Bb

La la la la la la la la ooooh

F C7

Pohonnya tinggi, pohonnya tinggi

F

Buahnya jarang

[Verse]

F

Cabe rawit di pohon aren

C F

Gak punya duit, pokonye keren

F

Kedondong mateng dibanting

C F

Rambutnya gondrong ga mampu gunting

[Chorus]

F

La la la la la la la laa

C

Paling enak si orang bujang

G C

Jiwa manis indung disayang

Bb

La la la la la la la la ooooh

F C

Pulanglah pagi, pulanglah pagi

F

Kagak dilarang

[Verse]

F

Satu satu si duri pandan

C7 F

Baju satu kering di badan

F

Kursi malas di atas jaro

C7 F

Ngopi segelas ngaku separo

[Intro]

C G C

[Verse]

Bb

ooooy

F C

Lagu lah ini lagu lah ini

F

Menghibur diri

[Interlude]

F

Ke cikini si Gondangdia

C F

Yang punye bini nongkrong di rumah

F

Buah nangka dan buah gedang

C F

Masih perjaka boleh begadang

Bb

Sekian....

[Outro]

C F

