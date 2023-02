Chord Gitar dan Lirik Di Bawah Sinar Bulan Purnama - Sundari Soekotjo, Lagu Keroncong

TRIBUNNEWS.COM - Inilah kunci gitar dan lirik lagu keroncong Di Bawah Sinar Bulan Purnama yang dinyanyikan Sundari Soekotjo.

Chord gitar Di Bawah Sinar Bulan Purnama ini bisa dimainkan dengan kunci dasar.

Chord Gitar dan Lirik Di Bawah Sinar Bulan Purnama - Sundari Soekotjo :

[Intro]

C Dm G C

[Verse]

G C

Di bawah sinar bulan purnama

F G C

Air laut berkilauan

C Dm

Berayun-ayun ombak mengalir

G C

Ke pantai senda gurauan

[Verse]

G C

Di bawah sinar bulan purnama

F G C

Hati duka jadi senang

C Dm

Gitar berbunyi riang gembira

G C

Jauh malam dari petang

[Chorus]

F

Beribu bintang taburan

Dm G C

Menghiasi langit hijau

D

Menambah cantik alam dunia

G

Serta murni pemandangan

[Verse]

G C

Di bawah sinar bulan purnama

F G C

Hati sedih tak dirasa

Dm

Si miskin pun yang hidup sengsara

G C

Semalam itu bersuka

[Interlude]

G C

F G C

Dm

G C

[Chorus]

F

Beribu bintang taburan

Dm G C

Menghiasi langit hijau

D

Menambah cantik alam dunia

G

Serta murni pemandangan

[Verse]

G C

Di bawah sinar bulan purnama

F G C

Hati sedih tak dirasa

Dm

Si miskin pun yang hidup sengsara

G C

Semalam itu bersuka

[Outro]

F G C

