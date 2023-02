Lirik dan terjemahan lagu There Is a Light That Never Goes Out - The Smiths. Terdapat petikan lirik "And if a double-decker bus crashes into us".

TRIBUNNEWS.COM - Inilah lirik dan terjemahan lagu There Is a Light That Never Goes Out yang dinyanyikan oleh The Smiths.

The Smiths merilis lagu There Is a Light That Never Goes Out pada 16 Juni 1986.

Lagu There Is a Light That Never Goes Out merupakan single kedua dalam album The Smiths bertajuk The Queen Is Dead.

Akhir-akhir ini lagu There Is a Light That Never Goes Out seringkali dijadikan musik pengisi untuk konten TikTok dan Instagram.

Petikan lirik dalam lagu There Is a Light That Never Goes Out yakni "And if a double-decker bus crashes into us".

Baca juga: Lirik Lagu dan Terjemahan Love It When You Hate Me - Avril Lavigne: You Should Just Forget My Name

Lirik dan Terjemahan Lagu There Is a Light That Never Goes Out - The Smiths

Take me out tonight

Bawa aku keluar malam ini

Where there's music and there's people

Dimana ada musik dan ada orang

And they're young and alive

Dan mereka muda dan hidup

Driving in your car

Mengemudi di mobil Anda

I never never want to go home

Saya tidak pernah ingin pulang

Because I haven't got one

Karena aku belum memilikinya

Anymore

Lagi

Take me out tonight

Bawa aku keluar malam ini