Lirik Lagu dan Terjemahan Love It When You Hate Me - Avril Lavigne: You Should Just Forget My Name

Avril Lavigne - Lirik Lagu dan terjemahan Love It When You Hate Me yang dipopulerkan oleh Avril Lavigne.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu Love It When You Hate Me yang dipopulerkan oleh Avril Lavigne.

Lagu Love It When You Hate Me dirilis pada tahun 2022 dalam album yang berjudul Love Sux.

Lagu Love It When You Hate Me memiliki durasi 2 menit 22 detik.

Simak lirik lagu Love It When You Hate Me yang dinyanyikan Avril Lavigne dalam artikel berikut:

I’m a lush

Aku adalah pemabuk

And I’m drunk again off another crush

Dan mabuk lagi karena naksir lagi

Don’t rush

Jangan buru-buru

Just take your time don’t feel too much

Luangkan waktumu, jangan merasa berlebihan

And how about you just take some blame

Dan bagaimana kalau kau menyalahkanku

I always take all the pain

Aku selalu menanggung semua rasa sakit

You should just forget my name

Kau hanya harus lupakan namaku

And I ignore all the warning signs

Dan aku abaikan semua tanda peringatan

Fall for you every time

Jatuh cinta padamu setiap waktu

Don’t call me baby

Jangan panggil aku sayang