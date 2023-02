Lirik Lagu dan Terjemahan I'm With You - Avril Lavigne: No Foot Steps on The Ground

Simak lirik lagu dan terjemahan I'm With You yang dipopulerkan oleh Avril Lavigne.

Lagu I'm With You dirilis pada tahun 2002 dalam album Let Go.

Lagu I'm With You memiliki genre musik Pop Rock bedurasi 3 menit 45 detik.

Simak lirik lagu dan terjemahan I'm With You dalam artikel berikut:

I'm standing on a bridge

Aku berdiri di jembatan

I'm waitin' in the dark

Aku menunggu dalam kegelapan

I thought that you'd be here by now

Kupikir kau akan disini sekarang

There's nothing but the rain

Tak ada apapun kecuali hujan

No foot steps on the ground

Tak ada jejak kaki di jalan

I'm listening but there's no sound

Aku mendengarkan namun tak ada suara

Isn't anyone tryin' to find me

Bukankah oarng-orang mencoba menemukanku

Won't somebody come take me home

Akankah seseorang membawaku pulang

It's a damn cold night

Malam ini begitu dingin

Trying to figure out this life

Mencoba mencari tahu tentang hidup ini