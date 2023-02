Aktris Drama Korea Voice, Son Eun Seo Dikabarkan Pacaran dengan CEO Jang Won Suk

TRIBUNNEWS.COM - Aktris drama Korea 'Voice', Son Eun Seo digosipkan berpacaran dengan CEO Jang Won Suk.

Edaily sebelumnya mengatakan keduanya menjalin hubungan serius dan berencana untuk menikah.

Agensi Son Eun Seo, JUST Entertainment memberi tanggapan atas kabar ini.

"Benar bahwa Son Eun Seo dan CEO Jang Won Suk sedang menjalin hubungan. Sulit untuk mengomentari situasi lain (mengenai pernikahan) karena ini adalah kehidupan pribadi mereka," tulis JUST Entertainment dalam pernyataannya, dikutip dari Soompi.

Sebelumnya, Son Eun Seo menjalin hubungan dengan Lee Joo Seung pada tahun 2018 dan putus pada tahun 2020.

Son Eun Seo memulai debutnya pada tahun 2005 sebagai model komersial.

Sejak itu, ia sering tampil mengesankan dengan berbagai proyek termasuk “A Blood Pledge”, “Humming”, “My Daughter the Flower”, “May Queen”, dan serial “Voice”.

Baru-baru ini, Son Eun Seo membintangi SBS "Payback" sebagai peran Myung Se Hee.

Sementara itu, CEO Jang Won Suk terkenal di industri hiburan sebagai kepala produksi untuk "The King and the Clown".

Film tersebut mengumpulkan lebih dari 10 juta penonton bioskop.

Setelah itu, CEO Jang Won Suk mendirikan BA Entertainment yang memproduksi film-film seperti Tunnel, The Outlaws, The Gangster, The Cop, The Devil, dan Tazza: One Eyed Jack.

Son Eun Seo (Instagram/Son Eun Seo)

Profil Son Eun Seo

Son Eun Seo adalah aktris Korea Selatan yang lahir pada 26 Juni 1985 di Busan, Korea Selatan.

Nama lahir Son Eun Seo adalah Son Ji Yeon.