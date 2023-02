Lirik Lagu dan Terjemahan Breakaway - Avril Lavigne: Felt Like No One Could Hear Me

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Breakaway yang dipopoulerkan oleh Avril Lavigne.

Lagu Breakaway dirilis pada tahun 2004 dalam album yang bertajuk Let Go.

Lagu Breakaway memiliki genre musik pop berdurasi 3 menit 45 detik.

Simak lirik lagu dan terjemahan Breakaway dalam artikel berikut:

Grew up in a small town

Besar di sebuah kota kecil

And when the rain would fall down

Dan saat hujan akan turun

I’d just stare out my window

Aku hanya menatap ke luar jendela

Dreaming of what could be

Memimpikan apa yang bisa terjadi

And if I’d end up happy

Dan jika aku akhirnya bahagia

I would pray (I would pray)

Aku akan berdoa

Trying hard to reach out

Berusaha keras untuk menjangkau

But when I tried to speak out

Tapi saat aku mencoba untuk berbicara

Felt like no one could hear me

Merasa seperti tak ada seorangpun bisa mendengarku

Wanted to belong here

Kuingin terus di sini