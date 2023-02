Lirik Lagu dan Terjemahan Head Above Water - Avril Lavigne: Don't Let Me Drown

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Head Above Water yang dipopulerkan oleh Avril Lavigne.

Lagu Head Above Water dirilis pada tahun 2019 dalam album Head Above Water.

Lagu Head Above Water memiliki genre musik pop rock berdurasi 4 menit 17 detik.

Simak lirik lagu dan terjemahan Head Above Water dalam artikel berikut:

I've gotta keep the calm before the storm

Harus kurengkuh tenang sebelum badai menerjang

I don't want less, I don't want more

Ku tak ingin kurang, tak ingin lebih

Must bar the windows and the doors

Harus kuteralis jendela dan pintu

To keep me safe, to keep me warm

Agar aku aman, agar aku hangat

Yeah my life is what I'm fighting for

Yeah, hidupkulah yang kuperjuangkan

Can't part the sea, can't reach the shore

Tak bisa berpisah dari laut, tak bisa menggapai pantai

And my voice becomes the driving force

Dan suaraku menjadi pendorong

I won't let this pull me overboard

Takkan kubiarkan ini menceburkanku

God, keep my head above water

Tuhan, jagalah agar kepalaku terus di atas air

Don't let me drown, it gets harder

Jangan biarkan aku tenggelam, keadaan semakin berat