Lirik Lagu dan Terjemahan Mercury in Retrograde - Avril Lavigne: Everything Was Going Great

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Mercury in Retrograde yang dipopulerkan oleh Avril Lavigne.

Lagu Mercury in Retrograde dirilis pada tahun 2022 dalam album Love Sux.

Lagu Mercury in Retrograde memiliki genre musik pop berdurasi 2 menit 9 detik.

Baca juga: Chord Gitar, Lirik Lagu, dan Terjemahan Somebody Else - The 1975: So I Heard You Found Somebody Else

Simak Llirik lagu dan terjemahan Mercury in Retrograde yang dinyanyikan oleh Avril Lavigne dalam artikel berikut:

Where were you born? What is your sign?

Dimanakah kamu lahir? Apa tandamu?

I can't ignore, stars aren't aligned

Saya tidak bisa mengabaikan, bintang tidak sejajar

And my horoscope just let me know

Dan horoskop saya beri tahu saya

"Don't do shit today, just stay in bed and let it go"

"Jangan lakukan apa-apa hari ini, tetap di tempat tidur dan biarkan saja"

Everything was going great

Semuanya berjalan dengan baik

Then Mercury went into retrograde, yeah

Kemudian Merkurius mengalami kemunduran, ya

What a beautiful mess we made

Betapa indahnya kekacauan yang kami buat

When Mercury went into retrograde

Saat Merkurius mengalami kemunduran

I think I'm going insane

Saya pikir saya akan gila

(La-la-la) and my emotions got the best of me

(La-la-la) dan emosi saya mendapatkan yang terbaik dari saya