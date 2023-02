Masih Peduli, Fuji Jenguk Thariq Halilintar di Rumah Sakit Bawa Gala Sky

TRIBUNNEWS.COM - Artis Fuji terlihat menjenguk mantan kekasihnya, Thariq Halilintar di rumah sakit membawa Gala Sky.

Pasangan Fuji dan Thariq Halilintar diketahui telah putus beberapa waktu lalu.

Setelah putus dari Fuji, Thariq Halilintar terlihat masuk rumah sakit karena kondisi kesehatannya drop.

Saat Thariq Halilintar berada di rumah sakit, Fuji terlihat masih peduli.

Hal ini terbukti dari unggahan Insta Story @fuji_an pada Jumat (24/2/2023).

Dalam unggahannya itu, Fuji terlihat menjenguk Thariq Halilintar di rumah sakit.

Awalnya, Fuji enggan memperlihatkan wajah Thariq Halilintar yang tengah terbaring di ranjang rumah sakit.

Wajah Thariq itu tertutup gorden rumah sakit.

Thariq Terlihat berbaring miring sambil memainkan handphonenya.

Saat membagikan foto tersebut, Fuji hanya menuliskan caption singkat.

Caption tersebut berarti doa supaya Thariq Halilintar segera sehat kembali.

"Gws!! (get well soon)," tulis Fuji.

Selain itu, Fuji juga me-repost video dari @akunnbaruu123 saat ia menjenguk Thariq Halilintar.

Ternyata, Fuji membawa keponakannya, Gala Sky.