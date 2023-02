Cerita Aldila Jelita Sempat Bertengkar dengan Indra Bekti soal HP, Bikin Trauma Anak-anaknya

TRIBUNNEWS.COM - Istri Indra Bekti, Aldila Jelita mengungkapkan cerita sempat bertengkar dengan Indra Bekti terkait handphone (HP), hingga disebut sampai bikin trauma anak-anaknya.

Indra Bekti mengalami perubahan emosi setelah operasi pendarahan pada otaknya.

Sang istri, Aldila Jelita mengaku sempat bertengkar kepada Indra Bekti karena masalah handphone.

Hal itu diungkapkan saat menjadi bintang tamu di podcast Melaney Ricardo.

Awalnya, Indra Bekti menanyakan soal handphone kepada anak-anaknya.

Namun, anak-anaknya menjawab handphone tersebut tengah di-charge.

"Suatu saat dia nanya sambil marah soal handphone sama anak-anak, 'where is my handphone?', anak-anak bilang ini di-charge buat apa ayah gini-gini," terang Aldila Jelita dikutip dalam YouTube Melaney Ricardo, Minggu (26/2/2023).

Saat itu juga, Indra Bekti langsung emosi hingga memukul lantai.

Indra Bekti menganggap anak-anaknya itu bersikap berani kepadanya.

"Dia tiba-tiba marah 'kenapa kamu ngelawan ayah?'," terang Aldila Jelita.

Hal itu membuat Aldila Jelita tersinggung.

Aldila Jelita langsung mengajak anak-anaknya masuk ke dalam kamar.

"Wah aku agak sewot kok kamu harus marah ke anak-anak, kan dia duduk di karpet, mukul lantai, aku bawa anak-anak ke dalam kamar," ujar Aldila Jelita.

Aldila Jelita berusaha membuat anak-anaknya tenang.