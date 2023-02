Chord Gitar dan Lirik Lagu 2 Much - Justin Bieber: Two Seconds Without You's Like Two Months

Justin Bieber - Justin Bieber telah merilis lagu 2 Much pada 1 tahun lalu di kanal YouTube-nya. Berikut chord gitar dan lirik lagu 2 Much - Justin Bieber

Berikut chord gitar dan lirik lagu 2 Much - Justin Bieber:

[Intro]

Em7 Cmaj7

[Verse 1]

Em7

Maybe I stare too much, maybe not long enough

Cmaj7

Funny how I forget to blink

Em7

When you let down your hair, dancin' like no one's there

Cmaj7

I'm know I'm where I'm s'posed to be