Sebelum Digugat Cerai, Indra Bekti Marah hingga Bentak Anak Perkara HP, Akui Tak Ingat Lakukan Itu

TRIBUNNEWS.COM - Indra Bekti disebut sempat marah hingga bentak anak perkara HP sebelum digugat cerai Aldila Jelita.

Diungkapkan Aldila Jelita, setelah menjalani operasi pecah pembulih darah otak, Indra Bekti menjadi sosok yang sensitif.

Bahkan, Indra Bekti tak segan membentak kedua putrinya hanya karena masalah sepele.

"Dia nanya sambil marah soal handphone sama anak-anak, 'where is my handphone?', anak-anak bilang ini di-charge buat apa ayah," tutur Dila menirukan ucapan anaknya, dikutip dari YouTube Melaney Ricardo, Selasa (28/2/2023).

Mendengar pertanyaan putrinya, Bekti justru marah.

"Dia tiba-tiba marah 'kenapa kamu ngelawan ayah?'," cecar Bekti.

Mendengar ayahnya membentak, kedua putrinya pun takut dan segera dihampiri Dila.

Namun, Bekti justru menggedor-gedor pintu berulang kali.

"Dia marah sampai mukul pintu anak-anak, darrr, darrr, darrr, padahal nggak pernah-pernahnya," kenang Dila.

Menanggapi cerita sang istri, Bekti mengaku sedih karena hanya bisa mengingat sedikit peristiwa itu.

Ia juga menyesal atas tindakannya pada kedua putrinya.

"Aku cuma inget sekelebat aja, ternyata sedih juga ya kalau inget aku seemosi itu ternyata, ke anak-anak pula," sesalnya.

