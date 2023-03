Lirik dan Terjemahan Lagu Ay-Yo - NCT 127: Geunyang Bulleo Bwa, Ay-Yo

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik beserta terjemahan lagu Ay-Yo yang dinyanyikan oleh boy group Korea Selatan, NCT 127.

Grup vokal pria asuhan agensi SM Entertainment, NCT 127 merilis lagu terbaru berjudul Ay-Yo pada 30 Januari 2023 lalu.

Lagu Ay-Yo merupakan single urutan pertama dalam album The 4th Album Repackage' milk NCT 127.

Dirilis satu bulan lalu di YouTube SMTOWN, video klip lagu ini sudah ditonton lebih dari 19 juta kali pada Rabu (1/3/2/2023).

Mengutip Sonora.id, lagu Ay-Yo yang punya beat cepat, berisi ajakan untuk memiliki karakter pejuang dengan tak takut pada tantangan.

Secara umum, lirik lagu Ay-Yo berisi ajakan pada semua orang untuk percaya diri terhadap masa depan.

Secara lengkap lirik dan terjemahan lagu Ay-Yo yang dinyanyikan oleh NCT 127 dapat disimak di bawah ini:

Lirik Lagu Ay-Yo - NCT 127

Are you ready?

Dakchyeo oneun paran geu paerodaim

Gyeongo sogge

Yeongwonhaetdeon jonjaedeuleui banjeon

It's up to you what you wanna do

Oh