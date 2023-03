Film Virgo and The Sparklings Tayang di Bioskop Hari Ini, Kisah Superhero Berkekuatan Api

Film Virgo and The Sparklings - Berikut ini sinopsis dan daftar pemainnya.

TRIBUNNEWS.COM - Film Virgo and The Sparklings tayang di bioskop mulai hari ini, Kamis (2/3/2023).

Film Virgo and The Sparklings adalah film superhero Indonesia yang diproduksi oleh Bumilangit.

Virgo and the Sparklings ini disutradarai oleh Ody C Harahap.

Cerita film Virgo and the Sparklings diadaptasi dari serial webtoon karya Annisa Nisfihani dan Ellie Goh.

Film Virgo and the Sparklings bergenre aksi, komedi, petualangan, dan fiksi ilmiah.

Adhisty Zara akan berperan sebagai Virgo, tokoh superhero dalam film ini, dikutip dari IMDb.

Sinopsis Film Virgo and the Sparklings

Trailer film Virgo and the Sparklings diawali dengan menceritakan kisah empat sahabat.

Mereka adalah Riani (Zara), Ussy (Satine Zaneta), Monica (Ashira Zamita), dan Sasmi (Rebecca Klopper).

Jauh sebelum mereka menjadi sahabat, Riani menyembunyikan kekuatan api yang muncul dari tangannya.

Beberapa orang menjauhi Riani karena takut dengan kemampuannya.

Suatu hari, Riani bertemu dengan Ussy, Monica, dan Sasmi, yang akhirnya menjadi sahabatnya.

Mereka mendukung Riani menjadi pahlawan yang dapat membantu orang lain.

Karena persahabatan mereka semakin dekat, keempat sepakat membuat grup band bernama Virgo and the Sparklings.

Setiap manggung, band Virgo and the Sparklings selalu mengenakan topeng.

Poster Film Virgo and The Sparklings (Instagram @bumilangitofficial)

