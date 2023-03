Lirik Lagu dan Terjemahan Heart Of Glass - Miley Cyrus

Miley Cyrus-Heart Of Glass Live from the iHeart Festival

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Heart Of Glass yang dipopulerkan oleh Miley Cyrus

Lagu Heart Of Glass ini dirilis pada tahun 2020 dalam acara Live iHeart Festival.

Lagu ini aslinya adalah milik Blondie yang dirilis pada tahun 1978 silam dalam album Parallel Lines dan kemudian di-cover oleh Miley Cyrus.

Simak lirik lagu dan terjemahan Heart Of Glass yang dinyanyikan oleh Miley Cyrus dalam artikel berikut:

Once had a love and it was a gas

Pernah memiliki cinta dan itu adalah gas.

It soon turned out I had a heart of glass

Segera ternyata saya memiliki hati kaca

Seemed like the real thing, only to find

Tampak seperti hal yang nyata, hanya untuk menemukan banyak

Much o' mistrust, love's gone behind

ketidakpercayaan, cinta hilang

Once had a love and it was divine

Setelah memiliki cinta dan itu ilahi

I soon found out I was losing my mind

saya segera menemukan keluar Aku kehilangan akal

It seemed like the real thing but I was so blind

sehat Sepertinya hal yang nyata tapi aku begitu buta

Much o' mistrust, love's gone behind

Banyak ketidakpercayaan, cinta telah hilang



In between, what I find is pleasing and I'm feeling fine

Di antara, apa yang saya temukan menyenangkan dan saya merasa baik-baik saja

Love is so confusing, there's no peace of mind

Cinta begitu membingungkan, tidak ada ketenangan pikiran

If I fear I'm losing you, it's just no good

Jika aku takut kehilanganmu, tidak ada gunanya