Lirik dan Terjemahan Lagu Hello Future - NCT Dream: Jal Doel Geoya Hello Future

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik beserta terjemahan lagu Hello Future yang dinyanyikan oleh boy group Korea Selatan, NCT Dream.

NCT Dream, sub-unit ketiga dari boy band NCT besutan SM Entertainment, merilis lagu Hello Future pada 28 Juni 2021.

Lagu Hello Future merupakan single urutan pertama dalam album yang bertajuk sama.

Sejak perilisannya satu tahun lalu, video klip lagu ini sudah diputar lebih dari 99 juta kali di akun YouTube SMTOWN, Jumat (3/3/2023).

Dilansir Soompi, 1 Juli 2021, Hello Future menduduki peringkat No. 1 di tangga lagu iTunes Top Albums di setidaknya 19 wilayah yang berbeda.

Wilayah tersebut, termasuk Finlandia, Rusia, Polandia, India, Laos, Malaysia, Hong Kong, Qatar, Singapura, Taiwan, Thailand, Turki, Vietnam, Mongolia, Nikaragua, Kazakhstan, Kirgistan, dan Filipina.

Secara lengkap, lirik dan terjemahan lagu Hello Future milik NCT Dream dapat disimak di bawah ini:

Lirik lagu Hello Future - NCT Dream

Big dreams and big thrills

Flying high teomunieomneun sangsanghaebwa

Ne nunape dallyeodeulgo inneun byeol

Nakka chae bureul taewo bwa

Sijagiraneun geol neon mideul su itgenni?

Ijeya sarangeul al geot gata

Ready or not ganeun geoya nareul mideo

Soldiers knocking doors down, yelling out

Jeonjaeng jeonjaeng gatdeon sigandeureun

Modu dwiro bonae gaseumi sorichine

Dallyeoga nara bwa

If you're rocking with me oh, oh

Hеre we go, herе we go, satellite radio

Nae miraee jeonhae jwo

On sesanggwa jeo gwangya wiro

Huhoe eopsi saranghaetdago malhage

Gidaryeosseo eoseo wa

Eodideun we're coming together

Amu geokjeong haji ma

Jal doel geoya hello future

Neoreul manna gachi deo binna yeah, yeah

Ay, we're on the way up, we're on the way up

Areumdaun siganman ssacha yeah, yeah, yeah

We're going way up, we're going

On our way up, hello future

On our way up, hello future

Ay miraeui neoreul jouhage dwaesseo

Gyeonggye wiro soneul matdaemyeon

Urin neomu dala isseo

Mwol deo chatge doelji gyeolguk utge doelji

Jigeumbuteon unmyeongirago hae

Bang, bang, bang

Fire, fire, jaukan yeongi soge

Saranameun ki jageun kkotcheoreom

*gateun sigan soge neoreul saranghago isseo*