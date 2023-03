Boy William Ngaku Chat Ayu Ting Ting Setiap Hari, Atta Halilintar: Itu Lebih dari Teman

TRIBUNNEWS.COM - Boy William mengungkapkan kepada Atta Halilintar, dirinya dan Ayu Ting Ting sering chat setiap hari.

Berawal dari Atta Halilintar yang menanyakan intensitas keduanya saling memberi kabar.

"Dalam satu minggu, berapa kali lu chat-an?," tanya Atta Halilintar.

Dengan yakin, Boy William mengaku dirinya dan Ayu Ting Ting saling bertukar kabar setiap hari.

"Everyday (setiap hari)," jawab Boy William.

Mendengar jawaban Boy William, sontak membuat Atta Halilintar terkejut.

Lalu Atta Halilintar menanyakan kembali dengan nada yang cukup tinggi.

"Everyday?," tanya Atta Halilintar.

Pertanyaan Atta Halilintar membuat Boy William bingung.

Pasalnya, menurut Boy WIlliam itu adalah hal yang biasa.

"Is that wrong? (apa itu salah)," tanya Boy.

Atta Halilintar tentunya kaget, menurutnya hubungan Boy William dan Ayu Ting Ting adalah lebih dari teman.

"It's more bro, it's more then friends (itu lebih dari teman),"jawab Atta Halilintar.

Boy William Jelaskan Hubungannya dengan Ayu Ting Ting