Lirik dan Terjemahan Lagu Boy's a Liar Pt 2 - PinkPantheress ft. Ice Spice: Did You Ever Want Me?

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik lagu Boy's a Liar Pt yang dinyanyikan oleh penyayi asal Ingris, PinkPantheress.

Awalnya, lagu Boy's a Liar dinyanyikan secara solo oleh PinkPantheress dan rilis pada 30 November 2022.

Setelah viral di aplikasi, barulah ia berkolaborasi dengan rapper asal Amerika, Ice Spice.

Lagu kolaborasi ini dirilis satu bulan lalu, pada 3 Februari 2023.

Diunggah di kanal YouTube Pinkpantheress, video klip lagu ini sudah ditonton lebih dari 42 juta kali, Minggu (5/3/2023).

Di waktu yang sama, lagu ini menempati peringkat 18 global top music video di YouTube.

Berikut lirik dan terjemahan lagu Boy's a Liar Pt 2, kolaborasi PinkPantheress dan Ice Spice.

Lirik dan Terjemahan Lagu Boy's a Liar Pt 2 - PinkPantheress ft. Ice Spice

Take a look inside your heart

Lihatlah ke dalam hatimu

Is there any room for me (Is there any room for me?)

Apakah ada ruang untukku?

I won't have to hold my breath

Aku tidak perlu menahan napas

Till you get down on one knee (Till you get down on one knee)

Sampai kau berlutut dengan satu kaki

Because you only want to hold me

Karena kamu hanya ingin memelukku

When I'm looking good enough (When I'm looking good enough)

Saat aku terlihat cukup baik