Lirik Lagu dan Terjemahan Man Upon the Hill - Stars and Rabbit: Ah, Ah, Ah, Ah, Ah

Lirik Lagu dan Terjemahan Man Upon the Hill - Stars and Rabbit:

Hey man upon the hill, up here

I used to write you

You loved the way I watch the sun

Through my, finger

We spent sometimes to the day we met

Can I fall into your constellation

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

Ah, ah, ah, ah, ah

Ah, ah, ah, ah, I

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

Ah, ah, ah, ah, ah

Ah, ah, ah, ah, I

We drove in the wind

Opened the window

Waved to nothing

Just to keep us awake

We drove under the heavy rain

Soaking wet yes

We laughed at it yet

And tell me more of your constellation arms

And we danced in the room

Grew our heart a bloom

I stopped right there

You've found a new home

And I should be happy

Yeah

Ay, ya, ya, ya

Ay, ya, ya, ya, ya, ya

Ay, ya, ya, ya, ya, ya

Ay, ya, ya, ya

Ay, ya, ya, ya

Ay, ya, ya, ya, ya, ya

Ay, ya, ya, ya, ya, ya

Ay, ya, ya, ya

Arms

Oh, I should be happy

Yeah

Ay, ya, ya, ya

Ay, ya, ya, ya, ya, ya

Ay, ya, ya, ya, ya, ya

Ay, ya, ya, ya

Ay, ya, ya, ya

Ay, ya, ya, ya, ya, ya

Ay, ya, ya, ya, ya, ya

Ay, ya, ya, ya

