Lirik Lagu dan Terjemahan You and I - Diego Gonzales

Diego Gonzales- You and I

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik lagu "You and I" dan terjemahan yang dilantunkan oleh Diego Gonzales dan tengah viral di TikTok berikut ini.

Lagu yang rilis pada 25 November 2022 ini disajikan dengan durasi 2 menit 31 detik dan dapat didengarkan secara legal di Spotify dengan taju "You & I".

Berikut lirik lagu dan terjemahan "You and I" dari Diego Gonzales.

And I'll never leave you

Dan aku tak akan pernah meninggalkanmu

You are the one that was there for me

Kau satu-satunya yang ada di sisiku

And I, I cannot lose you again

Dan aku, aku tidak bisa kehilanganmu lagi

There's something so special about you

Ada sesuatu yang spesial tentangmu

And I can't shake this great feeling

Dan aku tak bisa mengabaikan perasaan ini

I don't wanna lose

Aku tidak ingin kehilangan

I don't wanna leave

Aku tidak ingin pergi

Tell me everything we could be

Beri tahu aku semua yang bisa kita lakukan

I just want somebody that will love me baby

Aku hanya ingin seseorang yang akan mencintaiku, sayang

Tell me everything we can see

Beri tahu aku semua yang bisa kita lihat

I just been here standing

Aku selama ini berdiri di sini

and I fell in love with you

Dan aku merasa jatuh cinta padamu