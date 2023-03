Lirik dan Terjemahan Lagu Saving Grace - Kodaline: I Will be Your Saving Grace

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Saving Grace yang dinyanyikan oleh Kodaline.

Lagu Saving Grace merupakan single ketiga dari 10 lagu dari albumnya yang telah dirilis terlebih dahulu pada 1 Mei 2020.

Video lagu Saving Grace diunggah di YouTube Kodaline pada 4 Mei 2020.

Lirik dan Terjemahan Lagu Saving Grace - Kodaline:

When you're out in the open

Saat kau berada di tempat terbuka

And you're tired of hoping'

Dan kau lelah berharap

I'll be there in a moment

Aku akan ke sana sebentar lagi

I'll be by your side

Aku akan berada di sisimu

When you're scared and you're lonely

Saat kau takut dan kesepian

When there's no one to hold you

Saat tak ada yang memelukmu

I just want you to know that

Aku hanya ingin kau tahu itu

I'll be by your side

Aku akan berada di sisimu

You keep me strong when I can't carry on

Kau membuatku kuat saat aku tak bisa melanjutkan

When you lose your feet, fall down to your knees

Saat kau kehilangan pijakan dan jatuh berlutut

And your heart's about to break

Dan hatimu akan hancur

I will be your saving grace

Aku akan menjadi rahmatmu yang menyelamatkan

When your eyes can't see, take my eyes from me

Saat matamu tak bisa melihat, ambil mataku dariku

When you're lost and losing faith

Saat kau tersesat dan kehilangan kepercayaan

I will be your saving grace

Aku akan menjadi rahmatmu yang menyelamatkan

Be my, be my, be my saving grace

Jadilah rahmat keselamatanku

Won't you be my, be my, be my saving grace

Tidakkah kau akan menjadi rahmat yang menyelamatkanku

When my heart's getting older

Saat hatiku semakin tua

And my body is breakin' down

Dan tubuhku hancur

In my head yeah I know that I’ll be by your side

Di pikiranku, ya kutahu bahwa aku akan berada di sisimu

I don't know about the future

Aku tak tahu tentang masa depan

No one knows what the future holds

Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan

All I know is I know that I'm giving you my life

Yang kutahu adalah kuberikan hidupku

You keep me strong when I can't carry on

Kau membuatku kuat saat aku tak bisa melanjutkan

When you lose your feet, fall down to your knees

Saat kau kehilangan pijakan dan jatuh berlutut

And your heart's about to break

Dan hatimu akan hancur

I will be your saving grace

Aku akan menjadi rahmatmu yang menyelamatkan

When your eyes can't see, take my eyes from me

Saat matamu tak bisa melihat, ambil mataku dariku

When you're lost and losing faith

Saat kau tersesat dan kehilangan kepercayaan

I will be your saving grace

Aku akan menjadi rahmatmu yang menyelamatkan

Be my, be my, be my saving grace

Won't you be my, be my, be my saving grace

Won't you be my, be my, be my saving grace

Won't you

Be my saving grace

Tidakkah kau akan menjadi rahmat yang menyelamatkanku

You keep me strong when I can't carry on

Kau membuatku kuat saat aku tak bisa melanjutkan

Oh

When you lose your feet, fall down to your knees

Saat kau kehilangan pijakan dan jatuh berlutut

And your heart's about to break

Dan hatimu akan hancur

I will be your saving grace

Aku akan menjadi rahmatmu yang menyelamatkan

When your eyes can't see, take my eyes from me

Saat matamu tak bisa melihat, ambil mataku dariku

When you're lost and losing faith

Saat kau tersesat dan kehilangan kepercayaan

I will be your saving grace

Aku akan menjadi rahmatmu yang menyelamatkan

Be my, be my, be my saving grace

Jadilah rahmat keselamatanku

Won't you be my, be my, be my saving grace

Tidakkah kau akan menjadi rahmat yang menyelamatkanku

Won't you be my, be my, be my saving grace

Won't you be my, be my, be my saving grace

Tidakkah kau akan menjadi rahmat yang menyelamatkanku

