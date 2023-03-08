Lirik Lagu

Lirik Lagu dan Terjemahan Feel The Light - Jennifer Lopez: Feel Better Now, Here I Go

Simak lirik lagu dan terjemahan Feel The Light yang dipopulerkan Jennifer Lopez dalam artikel berikut.

zoom-inlihat foto Lirik Lagu dan Terjemahan Feel The Light - Jennifer Lopez: Feel Better Now, Here I Go
Tangkapan Layar YouTube Jennifer Lopez
Lirik lagu dan terjemahan Feel The Light yang dipopulerkan Jennifer Lopez. 

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Feel The Light yang dipopulerkan oleh Jennifer Lopez.

Lagu Feel The Light dirilis pada tahun 2015 dalam album Home Original Motion Picture Soundtrack.

Lagu Feel The Light memiliki genre musik pop berdurasi 4 menit 9 detik.

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Simak lirik lagu dan terjemahan Lagu Feel The Light yang dinyanyikan oleh Jennifer Lopez dalam artikel berikut:

Here I go
Ini aku pergi

Here I go
Ini aku pergi

Feel better now
Merasa lebih baik sekarang

Feel better now
Merasa lebih baik sekarang

Here I go
Ini aku pergi

Here I go
Ini aku pergi

It’s better now
Ini lebih baik sekarang

Feel better now
Merasa lebih baik sekarang

Do you remember when we fell under
Apakah Anda ingat saat kita jatuh di bawah

Did you expect me to reason with thunder
Apakah Anda mengharapkan saya untuk beralasan dengan guntur

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Sumber: TribunSolo.com
Tags
Lirik Lagu
Terjemahan Lagu
Feel The Light
Jennifer Lopez
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