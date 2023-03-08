Lirik Lagu
Lirik Lagu dan Terjemahan Feel The Light - Jennifer Lopez: Feel Better Now, Here I Go
Simak lirik lagu dan terjemahan Feel The Light yang dipopulerkan Jennifer Lopez dalam artikel berikut.
Penulis:
Gabriella Gunatyas
Editor:
Ayu Miftakhul Husna
TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Feel The Light yang dipopulerkan oleh Jennifer Lopez.
Lagu Feel The Light dirilis pada tahun 2015 dalam album Home Original Motion Picture Soundtrack.
Lagu Feel The Light memiliki genre musik pop berdurasi 4 menit 9 detik.
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Simak lirik lagu dan terjemahan Lagu Feel The Light yang dinyanyikan oleh Jennifer Lopez dalam artikel berikut:
Here I go
Ini aku pergi
Here I go
Ini aku pergi
Feel better now
Merasa lebih baik sekarang
Feel better now
Merasa lebih baik sekarang
Here I go
Ini aku pergi
Here I go
Ini aku pergi
It’s better now
Ini lebih baik sekarang
Feel better now
Merasa lebih baik sekarang
Do you remember when we fell under
Apakah Anda ingat saat kita jatuh di bawah
Did you expect me to reason with thunder
Apakah Anda mengharapkan saya untuk beralasan dengan guntur
Sumber: TribunSolo.com
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