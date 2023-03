Daftar Lagu BLACKPINK Saat Konser di Negara Lain, Bakal Dibawakan Besok di GBK? BLINK Wajib Hafal

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Hari yang ditunggu-tunggu BLINK semakin dekat. Konser BLACKPINK di Jakata sudah di depan mata!

BLINK atau penggemar BLACKPINK tentu sudah tidak sabar menyambut akhir pekan ini.

Jika kamu BLINK sudah siapkan diri nyanyi bareng Jisoo, Jennie, Lisa, dan Rosé di Konser BLACKPINK di Jakata?

Diketahui jika konser BLACKPINK di Jakarta ini merupakan bagian dari BORN PINK World Tour yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada akhir pekan ini, tanggal 11 hingga 12 Maret 2023.

Sebelum di Jakarta, kabar konser BLACKPINK di berbagai negara lain sejak akhir tahun lalu sudah berseliweran postingannya di media sosial.

Diketahui Born Pink World Tour, sudah dimulai pada 15 dan 16 Oktober 2022 di KSPO Dome, Olympic Park, Korea Selatan.

Seperti yang terlihat di video yang diunggah oleh penggemar, girl group ini berhasil menghibur penggemar dengan berbagai penampilan yang memukau.

Nah, kamu pasti mau ikut bernyanyi bersama BLACKPINK di konser nanti dong?

Maka dari itu, kamu sudah bisa mulai menghafal lagu-lagu yang akan dibawakan BLACKPINK di BORN PINK World Tour sekarang.

Mengutip setlift, berikut daftar lagu BLACKPINK di konser BORN PINK World Tour yang telah terlaksana di beberapa negara sebelumnya.

Properti Asli BLACKPINK yang Ada di Pop-up Store & Exhibition. (Tribunnews.com/Alivio)

Kurang lebih, setlist lagu BLACKPINK di konser BORN PINK World Tourter sebut juga akan dibawakan di Indonesia.

Sebagai informasi, setlist adalah list lagu-lagu yang akan dibawakan seorang artis/idola dalam sebuah konser.

Tanpa menunggu lama, berikut 24 daftar lagu BLACKPINK di konser BORN PINK Jakarta 2023, sudah hafal?

Bagian 1

1. How You Like That

2. Pretty Savage

3. Whistle (Versi pendek)

4. Don't Know What to Do

5. Lovesick Girls