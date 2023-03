Cara Mendapatkan Tiket BLACKPINK In Your Area Pop-up Store & Exhibition

Properti Asli BLACKPINK yang Ada di In Your Area Pop-up Store & Exhibition di lantai ground Mal Senayan Park, Jakarta Pusat.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - BLACKPINK In Your Area Pop Up Store & Exhibition in Jakarta telah dibuka per Senin (6/3/2023), bertempat di lantai ground Mal Senayan Park, Jakarta Pusat.

Adapun instalasi BLACKPINK In Your Area Pop-up Store and Exhibition in Jakarta digelar untuk memeriahkan konser bertajuk Born Pink yang akan digelar akhir pekan ini di Stadion Gelora Bung Karno.

Bagi pengunjung yang ingin ke BLACKPINK In Your Area Pop Up Store & Exhibition in Jakarta, terdapat dua cara untuk mendapatkan tiket masuknya.

"Di sini ada dua cara, pertama yaitu membeli produk Flimty Pink Edition seharga Rp 319 ribu, itu bisa dibeli di e-commerce official, agen resmi Flimty, atau langsung di sini bisa (OTS)," kata Tara selaku KOL Flimty kepada Tribunnews, Kamis (9/3/2023).

Setelah itu, akan mendapatkan voucher spesial di dalamnya untuk penukaran tiket dan photocard set spesial BLACKPINK yang berisi 10 buah foto (selama persediaan masih ada).

Atau cara kedua yakni, membeli merchandise di pop-up store BLACKPINK ini dengan minimal pembelian Rp 450 ribu (Photocard set spesial BLACKPINK tidak tersedia untuk pilihan pembelian ini).

Dengan begitu pengunjung dapat masuk ke area pameran untuk melihat properti asli BLACKPINK yang dipakai dalam beberapa tahun belakangan ini.

Sebagaimana diketahui, hadirnya BLACKPINK In Your Area Pop-up Store & Exhibition in Jakarta ini, didukung oleh brand kesehatan asli Indonesia, FLIMTY.

Para pengunjung dapat membeli merchandise seperti photocard, lightstick, dan album Born Pink.

Sementara di area pameran ada kostum yang dipakai Jisoo, Jennie, Rose, dan Lisa saat tampil Festival Musik Coachella 2019.

Adapun alat musik geomungo yang dipakai Jisoo dan gitar yang dipakai Rose dalam video klip Pink Venom