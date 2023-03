Lirik dan Terjemahan Lagu Irreplaceable - NCT Dream: I Wanna Tell You Love To You

NCT Dream - Simak lirik lagu Irreplaceable, salah satu single yang dinyanyikan NCT Dream dalam konser The Dream Show 2: In A Dream di Jakarta.

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik lagu Irreplaceable yang dibawakan oleh boy group asal Korea Selatan, NCT Dream.

Grup musik yang berada di bawah naungan SM Entertainment, yakni NCT Dream, merilis single berjudul Irreplaceable pada 10 Mei 2021.

Lagu Irreplaceable diluncurkan untuk menjadi bagian dari album pertama NCT Dream yang bertajuk Hot Sauce.

Irreplaceable juga termasuk salah satu lagu yang dinyanyikan NCT Dream dalam The Dream Show 2: In A Dream di Jakarta.

Mengutip Sonora.id, lagu ini menggambarkan rasa cinta yang begitu besar pada orang terkasih, yang posisinya tidak bisa digantikan oleh orang lain.

Dirilis satu tahun lau, audio lagu ini telah diputar lebih dari 6,3 juta kali oleh pengguna YouTube, Jumat (10/3/2023).

Berikut lirik beserta terjemahan dari lagu Irreplaceable milik NCT Dream.

Lirik Lagu Irreplaceable - NCT Dream

Irreplaceable Irreplaceable

Aju oraen yaegicheoreom

Dangyeonhan geotdeuri isseo

Nugudeun ttokgachi dapal su inneun

Geureon jilmun

Malhaeseo mwohae jullieseun? romio

Dangyeonhi minyeo hamyeon? yasugo

Nal bomyeon meonjeo saramdeureun tteoollyeo

Neoui ireum

I wanna tell you love to you

Amudo bakkul su eopge

Geureoke jeonghaejin geoya love you 24/7

Naui juingong

Hangsang urin Irreplaceable

Nan neol sarangira bulleo

Aju jageun sunganjocha beokchan uimin geol

Nae modeun iyagineun

Bwado bwado neoin geoya

Nae juingong

Kkok ttel su eomneun han munjangcheoreom

Irreplaceable

Neowaneun eodirado hemaendaedo myeongjangmyeon

Ohiryeo yego eopsi

Pyeolchyeojil maneun ildeuri dugeungeoryeo

Yeah kkamake muldeun bam

Joyonghi jamdeun dosi

Starring neowa na

Sijakdwaebeorin movie

Kkamppakgeorineun garodeungmajeo

Spotlightcheoreom neukkyeojige hae

Jubyeoni banjjakgeoryeo