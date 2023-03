Prediksi Setlist BLACKPINK di Konser BORN PINK World Tour Jakarta, How You Like That hingga Whistle

TRIBUNNEWS.COM - Intip prediksi setlist lagu BLACKPINK yang akan dibawakan saat konser BORN PINK World Tour di Jakarta.

Girlgroup BLACKPINK bakal menggelar konser bertajuk BORN PINK World Tour mulai besok, Sabtu-Minggu (11-12/3/2023).

Konser BLACKPINK digelar selama dua hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Seperti diketahui, konser BORN PINK World Tour dimulai sejak pertengahan Oktober 2022 lalu.

Jakarta menjadi kota ke-20 yang BORN PINK World Tour digelar.

Mengutip laman setlist.fm, pada konser di negara atau kota sebelumnya, ada 24 judul lagu yang akan dibawakan BLACKPINK.

Setlist dibagi menjadi lima bagian, para member BLACKPINK tak hanya bernyanyi bersama namun juga secara solo.

Prediski setlist lagu yang akan dibawakan bersama antaranya lain How You Like That, Whistle, Lovesick Girls hingga tembang Kill This Love.

Sementara itu saat tampil solo Jennie, Lisa, Rose dan Jisoo akan membawakan lagu mereka masing-masing.

BLACKPINK jadi headliner dan tampil dua hari di Coachella 2023, bakal live streaming secara gratis di YouTube Coachella. (Twitter BLACKPINK)

Tak hanya membawakan lagu-lagu BLACKPINK, ada juga yang akan meng-cover lagu milik Camila Cabello.

Berikut ini deretan prediksi setlist yang akan dibawakan BLACKPINK dalam konser BORN PINK World Tour besok.

Bagian 1

1. How You Like That

2. Pretty Savage