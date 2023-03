Chord Gitar Satu Rasa Cinta - Arief, Kunci Dasar Am: Bukan Ku Ingin Memastikan Kaulah Cinta Sejatiku

TRIBUNNEWS.COM - Kunci gitar dan lirik lagu Satu Rasa Cinta yang dinyanyikan Arief dengan chord dasar dari Am.

Lagu Satu Rasa Cinta diciptakan oleh Ajhay Pasma.

Chord gitar dasar Satu Rasa Cinta - Arief :

Intro : F G Am

F G Am

Am

jangan tanya bagaimana esok

G

ku tak ingin menerka perasaan ini

F

yang ku tahu

G Am

hari ini ku mencintaimu

G

yang ku tahu

Am E

ku sangat menyayangimu

Am

biarlah semua berlalu

G

jalani seperti apa adanya

F

bunga kan mekar

G Am

meski kemarau melanda

G

bunga kan mekar

E

meski kemarau melanda

Reff :

Am

bukan ku ingin memastikan

G

akulah cinta sejatimu

Dm

yakinkan hatimu

Am E

akulah takdir yang engkau nantikan

Am

ku ingin kau merasa tentram

G

biarlah berada di sampingku

Dm Am

karna diriku .. sangat menyayangimu

F G Am

ku akan membuktikan cinta di hatimu

F G Am

satu rasa menggapai bahagia

F G Am

ku pinang dirimu sebagai teman hidupku

F G Am

berjanjilah kasih setia bersamaku

Musik : Am G Dm Am

F G Am

F G Am

Am

biarlah semua berlalu

G

jalani seperti apa adanya

F

bunga kan mekar

G Am

meski kemarau melanda

G

bunga kan mekar

E

meski kemarau melanda

Reff :

Am

bukan ku ingin memastikan

G

akulah cinta sejatimu

Dm

yakinkan hatimu

Am E

akulah takdir yang engkau nantikan

Am

ku ingin kau merasa tentram

G

biarlah berada di sampingku

Dm Am

karna diriku sangat menyayangimu

F G Am

ku akan membuktikan cinta di hatimu

F G Am

satu rasa menggapai bahagia

F G Am

ku pinang dirimu sebagai teman hidupku

F G Am

berjanjilah kasih setia bersamaku

Outro : Am G Dm Am

F G Am

F G Am

