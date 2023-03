Daftar Harga Tiket Konser BLACKPINK yang Masih Bisa Dibeli di Lokasi, Platinum Dibanderol Rp3,4 Juta

Daftar Harga Tiket Konser BLACKPINK yang Masih Bisa Dibeli di Lokasi, Platinum Dibanderol Rp 3,4 Juta

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pinyak penyelenggara konser BLACKPINK "Born Pink" World Tour di Jakarta hari pertama, Sabtu (11/3/2023) menyatakan tiket masih bisa dibeli di lokasi konser di area booth Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Tiara dari iME Indonesia menjelaskan, tiket konser BLACKPINK yang masih tersedia adalah untuk kategori Cat 1, Cat 2, Cat 3 dan Cat 4, serta Platinum.

Adapun tiket VIP sudah tidak tersedia.

"Tiket yang masih ada untuk platinum tapi sangat terbatas, kalau 10 masih ada lah, " kata dia dikutip dari Kompas.com, Sabtu.

"Yang lainnya ada Cat 1 sampai Cat 4 masih ada, tapi juga terbatas jumlahnya, " lanjutnya.

Tiara tidak bisa memastikan jumlah tiket yang disediakan atau yang sudah terjual untuk pembelian on the spot.

Hanya, dia mengatakan bahwa jumlah tiket yang tersedia cukup terbatas.

Penggemar grup vokal BLACKPINK yang dijuluki Blink memenuhi komplek Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta untuk menyaksikan konser Sabtu, 11 Maret 2023. Konser bertajuk BLACKPINK World Tour Born Pink digelar selama dua hari pada tanggal 11 dan 12 Maret 2023. Antusias para Blink terlihat dengan padatnya kawasan GBK. Warta Kota/Henry Lopulalan (Warta Kota/Henry Lopulalan)

"Tidak bisa memastikan (jumlahnya), hanya kami selalu mengatakan jumlah tiketnya sangat sangat terbatas," ujar Tiara.

Sejauh ini, tiket yang paling laku adalah untuk kategori Cat 4.

Anda masih berminat mencari tiket on the spot? Coba saja datang ke booth penjualan tiket on the spot yang terletak di akses masuk Plaza Timur, tak jauh dari tempat penukaran tiket.

Tiket kategori platinum bisa dibeli dengan harga Rp 3,4 juta.

Sementara tiket Cat 1 Rp 2,9 juta, Cat 2 Rp 2,6 juta, Cat 3 Rp 2,1 juta dan Cat 4 Rp 1.350.000.

