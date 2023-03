Jadwal Acara TV Hari Ini, Minggu 12 Maret 2023: Ada Drakor Cheer Up di NET TV, Doraemon di RCTI

Ilustrasi menonton tv - Jadwal acara TV hari ini, Minggu (12/3/2023) di NET, RCTI, Trans TV dan GTV. Akan tayang drama korea Cheer Up di NET TV dan Doraemon Spesial di RCTI.

TRIBUNNEWS.COM - Inilah jadwal acara TV pada hari ini, Minggu (12/3/2023) di NET TV, RCTI, Trans TV, dan GTV.

Akan tayang sejumlah program menarik yang disajikan oleh TV Nasional tersebut.

Di NET TV akan ditayangkan drama korea berjudul Cheer Up pada pukul 16.30 WIB.

Sementara di RCTI menayangkan animasi Doraemon Spesial pada pukul 08.30 WIB.

Film bioskop berjudul American Assassin akan ditayangkan oleh Trans TV pada pukul 21.45.

Sedangkan Super Deal Indonesia akan tayang di GTV pada pukul 18.00 WIB.

Lebih lengkapnya, simak jadwal acara TV hari ini di NET, RCTI, Trans TV, dan GTV:

NET

08:30 - Makan Enak

10:00 - The Innocent Man

11:00 - Indonesia's Next Top Model S3

12:00 - Break Out Goes To School

13:00 - Siap Bos!!!

14:00 - Catatan Si Bocil