Konser BLACKPINK Hari ke-1, Rose Curhat Kepanasan, Nagita Slavina hingga Ayu Ting Ting Nonton

TRIBUNNEWS.COM - Simak sederet fakta konser BLACKPINK hari ke-1 di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (11/3/2023).

Konser BLACKPINK di Jakarta merupakan bagian dari tur dunia yang dimulai di KSPO Dome Olympic Park, Korea Selatan pada 15-16 Oktober 2022.

Konser BLACKPINK bertajuk BORN PINK yang berlangsung selama dua jam itu, dibuka dengan lagu How You Like That.

Keempat member BLACKPINK, Jisoo, Lisa, Jennie, dan Rose berhasil membuat para Blink histeris.

Selama konser ada sejumlah kejadian menarik, termasuk saat Rose curhat kepanasan hingga momen para artis ibu kota ikut menonton.

Berikut Tribunnews rangkum fakta-faktanya:

1. Rose Curhat Kepanasan

Setelah membawakan lagu Playing With Fire, Rose mengungkapkan kondisi cuaca di Indonesia malam itu cukup panas.

Tidak hanya Rose, member lainnya juga ikut merasakannya.

Rose mengatakan mereka membutuhkan tenaga untuk menunjukkan penampilan terbaik selama konser.

"Aku mau bilang cuaca di sini sangat panas, sangat membutuhkan banyak tenaga pastinya," kata Rose di panggung, Sabtu (11/3/2023).

Meski mengeluh panas, Rose tetap menikmati konsernya.

Pun ia mengatakan bisa lebih lama berada di sini.

"Tapi kami enjoy di sini untuk waktu yang lama," lanjut Rose.