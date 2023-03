PLEDIS Entertainment Konfirmasi SEVENTEEN yang akan Comeback pada April 2023

TRIBUNNEWS.COM - SEVENTEEN akan comeback di bulan April 2023.

Pada 11 Maret, PLEDIS Entertainment mengonfirmasi melalui telepon dengan Dispatch.

"SEVENTEEN akan merilis album baru bulan depan."

"Member SEVENTEEN sedang mempersiapkan fan meeting mereka dan mengerjakan album baru pada saat yang bersamaan," ungkap agensi, dikutip dari soompi.

"Mereka saat ini sedang bekerja keras untuk persiapan terakhir mereka untuk album," sambungnya.

Baca juga: Sederet Grup K-Pop Dapat Penghargaan di Japan Gold Disc Awards, SEVENTEEN Masuk 3 Album Terbaik Asia

Malam sebelumnya, leader SEVENTEEN S.Coups mengejutkan penggemar dengan mengumumkan berita comeback mereka pada malam pertama fan meeting SEVENTEEN in CARAT LAND.

S.Coups dengan bercanda berkomentar, "Perusahaan mengatakan kepada saya untuk mengatakan ini pada hari terakhir (fan meeting), tetapi bagian dari daya tarik saya adalah bahwa saya pada dasarnya tidak patuh. Kami akan comeback di bulan April."

Diketahui, comeback terakhir SEVENTEEN sebagai grup penuh adalah pada bulan Juli tahun lalu.

Saat itu, SEVENTEEN merilis album repackage SECTOR 17.

Baca juga: J-Hope BTS Dance Lagu On The Street bersama Dino dan Vernon SEVENTEEN yang Berhasil Curi Perhatian

Grup K-Pop di bawah naungan agensi PLEDIS Entertainment, yakni SEVENTEEN dikabarkan akan comeback pada bulan April 2023. (Pledis Entertainment)

Baca juga: Daftar Pemenang Circle Chart Music Awards 2023, BLACKPINK dan SEVENTEEN Raih Group of The Year

Para member akan menyajikan kepada penggemar berbagai konten dan penampilan acara musik dengan album mereka yang akan datang.

Diharapkan, semua itu akan menjadi perjalanan yang menggembirakan bagi para penggemar.

Sebagai informasi, SEVENTEEN memulai debutnya pada Mei 2015 dan merupakan grup pria multitalenta yang beragam dengan 13 member, seperti dikutip dari kbizoom.

Beberapa single yang sudah dirilis oleh SEVENTEEN antara lain 'Pretty U', 'Oh My!', 'Very Nice', 'Clap', 'Don't Wanna Cry', 'HOT', 'Mansae', 'Left & Right', dan 'Rock with You'.

Selain itu, album Face the Sun yang merupakan album keempat SEVENTEEN terjual di awal dengan 2.067.769 eksemplar (rekor penjualan dalam seminggu setelah rilis) dan menduduki peringkat ketujuh pada Billboard 200.

(Tribunnews.com/Katarina Retri)

Berita lainnya terkait SEVENTEEN