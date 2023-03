Artis yang Nonton Konser BLACKPINK, Ada Nagita Slavina, Ayu Ting Ting, KD hingga Geng The Hermansyah

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah artis Indonesia ikut menonton konser BLACKPINK hari pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) yang digelar pada Sabtu (11/3/2023) hingga Minggu (12/3/2023).

Baca juga: Lisa BLACKPINK Bawakan Lagu Lalisa dan Money Bikin Penonton Heboh dengan Dance-nya

Ada yang bersama teman hingga membawa sang anak untuk menyaksikan Jisoo, Jennie, Lisa dan Rose manggung.

Berikut deretan artis yang menonton konser BLACKPINK.

Ayu Ting Ting

Penampilan Bilqis dan Ayu Ting Ting saat menonton kosnwr BLACKPINK dj SUGBK. Taggar Biilqis menduduki satu dari sekian taggar yang trending di twitter. Ini sejajar dengan taggar lain senada konser BLACKPINK di Jakarta. (kolase/instagram)

Pedangdut Ayu Ting Ting menonton konser BLACKPINK di hari pertama. Tidak sendiri ia mengajak sang putri, Bilqis.

Tampil cantik Ayu dan Bilqis mengenakan pakaian serasi berwarna putih dan rok hitam serta topi pink.

Momen tersebut diabadikan oleh Ayu Ting Ting di Instagram.

Baca juga: Bilqis Disapa Jisoo dan Lisa BLACKPINK saat Nonton Konser, Ayu Ting Ting: Bunda Ikut Happy

"Alhamdulillah ya nak... happy terus kita pokoknya ya nak, bersyukur selalu nak, had so much fun today at blackpink concert," tulis Ayu Ting Ting di Instagram.

Tidak hanya satu hari, Ayu Ting Ting juga kembali menyaksikan konser kedua BLACKPINK bersama sang putri, Bilqis pada Minggu (12/3/2022).

Nagita Slavina

Nagita Slavina nonton konser Blackpink (Kolase Tribunstyle.com twitter/teamblackpink, Instagram/videoladygigi)

Nagita Slavina sebelumnya sempat menonton konser BLACKPINK di Seoul, Korea Selatan pada Oktober 2022. Kali ini ia tidak mau ketinggalan untuk kembali menyaksikan penyanyi idolanya di Indonesia.

Berdasarkan video yang beredar dari media sosial, dimana Nagita Slavina mengenakan busana berwarna putih dan pink.

Tidak hanya itu istri Raffi Ahmad ini juga menyaksikan BLACKPINK ketika melakukan soundcheck.