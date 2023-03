Konser BLACKPINK Hari Kedua di GBK, Promotor Tambah Bangku Penonton hingga Kesedihan BLINK

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - BLACKPINK menggelar konser keduanya di Jakarta yang merupakan dari rangkaian tur dunia mereka pada Minggu (12/3/2023) malam.

Konser berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), dimulai pukul 18.30 WIB.

Grup besutan YG Entertainment ini sukses dalam penampilannya, sebab membuat para penggemar BLACKPINK atau BLINK histeris dari awal hingga akhir konser.

Puluhan ribu penggemar memenuhi GBK dan menyulap stadion itu menjadi lautan manusia bewarna pink atau merah muda.

Dalam konsernya, BLACKPINK membawakan lagu hits mereka di antaranga Kill This Love, How You Like That, Ddu Du Ddu Du, dan lagu-lagu dari album Born Pink yakni, Pink Venom, Shut Down, dan Tally.

Membawakan lagu hits mereka, BLINK dibuat asyik bejoget sembari menggoyangkan lightstick mereka yang menyala.

Berikut Tribunnews merangkum keseruan yang terjadi di konser BLACKPINK hari kedua dan fakta menarik:

1. Promotor Tambah Bangku Penonton

Konser BLACKPINK di Hari Kedua di GBK, Minggu (12/3/2023). (TRIBUNNEWS.COM/ALIVIO)

Sebagaimana diketahui, terdapat protes dari beberapa penonton karena merasa bangkunya tidak ada di kategori Platinum.

Hal ini terjadi di konser hari pertama BLACKPINK pada Sabtu (11/3/2023).

Namun, di hari kedua, pantauan Tribunnews di lokasi, terlihat beberapa bangku baru yang masih dibungkus plastik di deretan belakang kategori Platinum.

Selain itu panitia terihat terus membawa bangku-bangku tambahan ke sisi yang ada di belakang kategori Platinum.

2. Penampilan Konser BLACKPINK Dimulai Lebih Awal