Link Nonton Film Everything Everywhere All at Once, Aksi Michelle Yeoh Cegah Kehancuran Multiverse

Cupllikan adegan Everything Everywhere All At Once.| Bagi Anda yang belum menyaksikan atau ingin menonton ulang verything Everywhere All at Once bisa akses melalui layanan OTT HBO Go.

TRIBUNNEWS.COM - Akses link nonton film Everything Everywhere All at Once dalam artikel ini.

Film Everything Everywhere All at Once tengah jadi perbincangan publik pasca memborong tujuh Piala Oscar 2023, Minggu (12/3/2023).

Everything Everywhere All at Once merupakan film garapan Daniel Kwan dan Daniel Scheinert yang juga diijuluki The Daniels.

The Daniels juga bertindak sebagai penulis naskah dalam film Everything Everywhere All at Once ini.

Film berdurasi 134 menit ini mengusung genre yang tidak biasa, yakni science fiction, drama sekaligus comedy.

Everything Everywhere All at Once dibintangi oleh sederet bintang ternama di antaranya ada, Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Ke Huy Quan, Jenny Slate, Harry Shum Jr, James Hong dan Jamie Lee Curtis.

Baca juga: 7 Fakta Menarik Film Everything Everywhere All at Once yang Borong 7 Piala Oscar 2023

Di Indonesia, Everything Everywhere All at Once pada 22 Juni 2022 lalu.

Bagi Anda yang belum menyaksikan atau ingin menonton ulang verything Everywhere All at Once bisa akses melalui layanan OTT HBO Go.

Link Nonton Everything Everywhere All at Once klik di sini >>>

Pastikan Anda telah berlangganan untuk dapat mengakses HBO Go.

Sinopsis Everything Everywhere All at Once

Michelle Yeoh di film Everything Everywhere All At Once (A24)

Film Everything Everywhere All at Once mengikuti kisah seorang wanita Tionghoa Amerika yang bernama Evelyn Wang.

Evelyn Wang (Michelle Yeoh) yang diaudit oleh badan pajak.

Saat diaudit, Evelyn Wang menemukan bahwa dia harus terhubung dengan versi alam semesta paralel dirinya untuk mencegah makhluk yang kuat menghancurkan multiverse.