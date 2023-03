7 Fakta Menarik Film Everything Everywhere All at Once yang Borong 7 Piala Oscar 2023

Berikut ini fakta film Everything Everywhere All at Once, peran utama pertama Ke Huy Quan dalam 20 tahun hingga direkam kurang dari 40 hari.

TRIBUNNEWS.COM - Simak kumpulan fakta tentang film Everything Everywhere All at Once dalam artikel ini.

Film Everything Everywhere All at Once masuk dalam 11 kategori Piala Oscar 2023.

Dari keseluruhan nominasi, Everything Everywhere All at Once berhasil membawa pulang tujuh Piala Oscar 2023.

Di antaranya untuk nominasi film terbaik, aktris terbaik, sutradara terbaik, penyuntingan terbaik hingga skenario asli terbaik.

Mengutip IMDb, Everything Everywhere All at Once disutradarai oleh Daniel Kwan dan Daniel Scheinert.

Keduanya sekaligus menjadi penulis naskah film Everything Everywhere All at Once.

Film berdurasi 139 minutes ini dirilis pertama kali pada 11 Maret 2022.

Everything Everywhere All At Once bercerita mengenai seorang imigran Tionghoa-Amerika, Evelyn Wang (Michelle Yeoh) yang diaudit oleh badan pajak.

Saat diaudit, Evelyn Wang menemukan bahwa dia harus terhubung dengan versi alam semesta paralel dirinya untuk mencegah makhluk yang kuat menghancurkan multiverse.

Berikut ini fakta film Everything Everywhere All at Once yang telah dirangkum Tribunnews dari berbagai sumber.

1. Adegan Tangan Hot Dog Bukan CGI

Jason Hamer mengungkap jika tangan sosis tersebut bukan menggunakan teknologi CGI.

Everything Everywhere All At Once adalah film drama komedi absurd Amerika.

Ada salah satu adegan saat jari-jari Michelle Yeoh berubah jadi sosis.

Sang pengarah artistik, Jason Hamer mengungkap jika tangan sosis tersebut bukan menggunakan teknologi CGI.