Lirik Lagu dan Terjemahan Marry Me - Jennifer Lopez: Shelter from a Broken Paradise

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu Marry Me yang dipopulekan oleh Jennifer Lopez.

Lagu Marry Me dirilis pada tahun 2022, sebagai sound track film Marry Me.

Lagu Marry Me memiliki genre musik pop berdurasi 3 m3nit 32 detik.

Simak lirik lagu dan terjamahan Marry Me yang dinyanyikan Jennifer Lopez dalam artikel berikut:

Baca juga: Chord dan Lirik Lagu I Miss You, I’m Sorry Milik Gracie Abrams

Marry me, marry me, say, "Yes"

Menikahlah denganku, menikahlah denganku, katakan, "Ya"

Marry me, marry me, say, "Yes"

Menikahlah denganku, menikahlah denganku, katakan, "Ya"

Marry me, marry me, say, "Yes"

Menikahlah denganku, menikahlah denganku, katakan, "Ya"

For the rest, the rest...

Selebihnya, selebihnya...

I've never seen forever (oh yeah)

Saya belum pernah melihat selamanya (oh yeah)

I've never seen forever in the wild

Saya belum pernah melihat selamanya di alam liar

But now I'm looking now, I'm looking in its eyes

Tapi sekarang aku melihat sekarang, aku melihat matanya

Baby, you're my shelter

Sayang, kau adalah tempat berlindungku

Shelter from a broken paradise

Berlindung dari surga yang rusak

I couldn't dream it any better if I tried

Saya tidak bisa memimpikannya lebih baik jika saya mencobanya