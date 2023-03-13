Lirik Lagu
Lirik Lagu dan Terjemahan Marry Me - Jennifer Lopez: Shelter from a Broken Paradise
Simak lirik Lagu dan Terjemahan Merry Me yang dipopulerkan oleh Jennifer Lopez dalam artikel berikut.
Penulis:
Gabriella Gunatyas
Editor:
bunga pradipta p
TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu Marry Me yang dipopulekan oleh Jennifer Lopez.
Lagu Marry Me dirilis pada tahun 2022, sebagai sound track film Marry Me.
Lagu Marry Me memiliki genre musik pop berdurasi 3 m3nit 32 detik.
Simak lirik lagu dan terjamahan Marry Me yang dinyanyikan Jennifer Lopez dalam artikel berikut:
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Marry me, marry me, say, "Yes"
Menikahlah denganku, menikahlah denganku, katakan, "Ya"
Marry me, marry me, say, "Yes"
Menikahlah denganku, menikahlah denganku, katakan, "Ya"
Marry me, marry me, say, "Yes"
Menikahlah denganku, menikahlah denganku, katakan, "Ya"
For the rest, the rest...
Selebihnya, selebihnya...
I've never seen forever (oh yeah)
Saya belum pernah melihat selamanya (oh yeah)
I've never seen forever in the wild
Saya belum pernah melihat selamanya di alam liar
But now I'm looking now, I'm looking in its eyes
Tapi sekarang aku melihat sekarang, aku melihat matanya
Baby, you're my shelter
Sayang, kau adalah tempat berlindungku
Shelter from a broken paradise
Berlindung dari surga yang rusak
I couldn't dream it any better if I tried
Saya tidak bisa memimpikannya lebih baik jika saya mencobanya
Sumber: TribunSolo.com
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