Lirik Lagu

Lirik Lagu dan Terjemahan Marry Me - Jennifer Lopez: Shelter from a Broken Paradise

Simak lirik Lagu dan Terjemahan Merry Me yang dipopulerkan oleh Jennifer Lopez dalam artikel berikut.

zoom-inlihat foto Lirik Lagu dan Terjemahan Marry Me - Jennifer Lopez: Shelter from a Broken Paradise
Tangkapan Layar YouTube Jennifer Lopez
Berikut lirik lagu dan terjemahan Marry Me yang dipopulerkan oleh Jennifer Lopez dalam artikel berikut. 

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu Marry Me yang dipopulekan oleh Jennifer Lopez.

Lagu Marry Me dirilis pada tahun 2022, sebagai sound track film Marry Me.

Lagu Marry Me memiliki genre musik pop berdurasi 3 m3nit 32 detik.

Simak lirik lagu dan terjamahan Marry Me yang dinyanyikan Jennifer Lopez dalam artikel berikut:

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Marry me, marry me, say, "Yes"
Menikahlah denganku, menikahlah denganku, katakan, "Ya"

Marry me, marry me, say, "Yes"
Menikahlah denganku, menikahlah denganku, katakan, "Ya"

Marry me, marry me, say, "Yes"
Menikahlah denganku, menikahlah denganku, katakan, "Ya"

For the rest, the rest...
Selebihnya, selebihnya...

I've never seen forever (oh yeah)
Saya belum pernah melihat selamanya (oh yeah)

I've never seen forever in the wild
Saya belum pernah melihat selamanya di alam liar

But now I'm looking now, I'm looking in its eyes
Tapi sekarang aku melihat sekarang, aku melihat matanya

Baby, you're my shelter
Sayang, kau adalah tempat berlindungku

Shelter from a broken paradise
Berlindung dari surga yang rusak

I couldn't dream it any better if I tried
Saya tidak bisa memimpikannya lebih baik jika saya mencobanya

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Sumber: TribunSolo.com
Tags
Lirik Lagu
Marry Me
Jennifer Lopez
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