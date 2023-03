Nonton Konser BLACKPINK 2 Hari, Ayu Ting Ting dan Bilqis Pamer Outfit hingga Jadi Sorotan

TRIBUNNEWS.COM - Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting dan putrinya, Bilqis Khumairah Razak nonton konser BLACKPINK di Jakarta selama dua hari.

Kekompakan ibu dan anak ini selama konser girl group asal Korea Selatan itu terlihat dari padu-padan outfit yang mereka kenakan.

Ayu Ting Ting membagikan penampilannya selama menonton konser BLACKPINK pada 11-12 Maret 2023, melalui Instagram pribadinya, @ayutingting92.

Pada hari pertama konser BLACKPINK bertajuk BORN PINK, Ayu Ting Ting pilih mengenakan kaus putih dan rok mini berwarna hitam.

Pedangdut yang kini dikabarkan dekat dengan Boy William itu, turut memadukannya dengan penutup kepala warna pink.

Untuk mempertegas penampilannya, Ayu mengenakan sepatu boots warna hitam.

Sementara itu, Bilqis tampil mengenakan kaus pink bertuliskan BLACKPINK.

Sama dengan Ayu, Bilqis juga memilih mengenakan rok mini yang dipadukan dengan sneakers hitamnya.

"We're ready Day 1 for my little girl blackpink concert," tulisnya.

outfit Ayu Ting Ting dan Bilqis di hari pertama konser BLACKPINK. (Instagram @ayutingting92)

Pada hari kedua konser BLACKPINK, Ayu Ting Ting dan Bilqis masih memilih tema outfit kasual.

Ayu memilih mengenakan atasan dan celana panjang hitam.

Kali ini tidak ada aksen berwarna pink pada penampilannya.

Pemilik nama asli Ayu Rosmalina itu juga mengenakan tas ransel berukuran kecil dan sepatu tali.

Senada dengan ibunya, Bilqis juga mengenakan sepatu tali dan celana hitam.